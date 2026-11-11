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Источник назвал клуб, наиболее заинтересованный в обмене Мичкова из «Филадельфии»

Источник назвал клуб, наиболее заинтересованный в обмене Мичкова из «Филадельфии»
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На данный момент ни один клуб официально не проявил заинтересованность в российском нападающем «Филадельфии Флайерз» Матвее Мичкове, однако известно, что ряд клубов точно следит за ситуацией вокруг игрока и его возможным желанием покинуть клуб досрочно до окончания его действующего контракта летом 2027 года.

Как сообщает Bleachernation, одним из заинтересованных клубов является «Чикаго Блэкхоукс». Отмечается, что между клубами хорошие отношения. Подчёркивается, что клуб видит привлекательной потенциальную связку Мичкова с лидером «Блэкхоукс» Коннором Бедардом. К