Результаты матчей НХЛ на 11 ноября 2026 года

В ночь на 11 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь на 11 ноября 2026 года:

«Виннипег Джетс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:2;

«Монреаль Канадиенс» – «Миннесота Уайлд» — 1:2 ОТ;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Колорадо Эвеланш» — 3:6;

«Оттава Сенаторз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 ОТ;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Флорида Пантерз» — 1:4;

«Сент-Луис Блюз» – «Детройт Ред Уингз» — 3:2;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Нэшвилл Предаторз» — 0:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Эдмонтон Ойлерз» с 29 очками после 19 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 30 очков в 19 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.