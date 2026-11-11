Овечкин ответил на вопрос, что в России его используют как инструмент пропаганды

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не считает, что его имя используется в России для пропаганды. В 2026 году Овечкин снялся в ролике партии «Единая Россия» (пользующейся поддержкой президента РФ Владимира Путина) перед выборами в Государственную думу.

– Вы спокойно относитесь к тому, что в России вас используют как инструмент пропаганды?

– Никто меня не использует.

– То есть вам не кажется, что вас используют?

– Нет, – сказал Овечкин журналисту CBC.

Напомним, в ноябре 2017 года хоккеист выступил основателем Putin Team – общественного движения в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.