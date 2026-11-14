Расписание матчей НХЛ в ночь на 15 ноября 2026 года

Вечером 14 и в ночь на 15 ноября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 15 ноября 2026 года (время — московское):

21:00. «Каролина Харрикейнз» – «Сиэтл Кракен»;

23:30. «Чикаго Блэкхоукс» – «Виннипег Джетс»;

3:00. «Питтсбург Пингвинз» – «Оттава Сенаторз»;

3:00. «Монреаль Канадиенс» – «Колорадо Эвеланш»;

3:00. «Бостон Брюинз» – «Миннесота Уайлд»;

3:00. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Эдмонтон Ойлерз»;

3:00. «Сент-Луис Блюз» – «Флорида Пантерз»;

3:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Детройт Ред Уингз»;

3:00. «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Джерси Дэвилз»;

3:00. «Коламбус Блю Джекетс» – «Филадельфия Флайерз»;

4:00. «Даллас Старз» – «Баффало Сэйбрз»;

5:00. «Юта Маммот» – «Сан-Хосе Шаркс»;

6:00. «Лос-Анджелес Кингз» – «Калгари Флэймз»;

6:00. «Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк