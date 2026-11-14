Кирилл Капризов признан лучшим игроком недели в НХЛ по версии профсоюза игроков

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан лучшим игроком недели по версии ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA). Нападающий набрал 9 (2+7) очков в четырёх матчах недели.

Всего на счету российского хоккеиста в 21 матче нынешней регулярки 35 (17+18) очков. Он занимает второе место в гонке снайперов сезона, а также третье место в списке бомбардиров.

«Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, записав в свой актив 32 очка в 21 игре.

Ранее нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди высоко оценил совместную игру с российским форвардом клуба Кириллом Капризовым.