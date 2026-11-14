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Результаты матчей НХЛ на 14 ноября 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 14 ноября 2026 года
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В ночь на 14 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 14 ноября 2026 года (время — московское):

«Ванкувер Кэнакс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:5;
«Вегас Голден Найтс» – «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 Б.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 32 очками после 21 игры. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 32 очка в 20 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.

Календарь НХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица НХЛ сезона-2026/2027
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