15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Предлагаете мне свои перстни надеть?» Разин — об ударе по стеклу на скамейке СКА

«Предлагаете мне свои перстни надеть?» Разин — об ударе по стеклу на скамейке СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Андрей Разин ответил на вопрос об ударе по стеклу после того, как Николай Голдобин не смог принять передачу в чужой зоне в матче с минским «Динамо» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Лимож, Тирни) – 12:23 (5x4)     1:1 Сапего (Недопёкин, Романов) – 17:37 (5x5)     1:2 Энас (Смит, Тирни) – 26:32 (5x5)     1:3 Липский (Хенкель, Лимож) – 55:43 (5x5)     1:4 Обе-Кюбель (Брук) – 59:12 (en)    

– Ваш предшественник обычно клал руку с перстнем на заградительное стекло, демонстрировал такую красивую позу. Вы это стекло постоянно бьёте локтем…
– Вы предлагаете мне свои перстни надеть? У меня тоже есть перстни.

– Вам не жалко это стекло? Говорят ли вам, что не надо портить казённое имущество?
– Но я же его не испортил. Я в Высшей лиге раб