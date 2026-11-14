«Предлагаете мне свои перстни надеть?» Разин — об ударе по стеклу на скамейке СКА

Главный тренер СКА Андрей Разин ответил на вопрос об ударе по стеклу после того, как Николай Голдобин не смог принять передачу в чужой зоне в матче с минским «Динамо» (1:4).

– Ваш предшественник обычно клал руку с перстнем на заградительное стекло, демонстрировал такую красивую позу. Вы это стекло постоянно бьёте локтем…

– Вы предлагаете мне свои перстни надеть? У меня тоже есть перстни.

– Вам не жалко это стекло? Говорят ли вам, что не надо портить казённое имущество?

– Но я же его не испортил. Я в Высшей лиге раб