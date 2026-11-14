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Министр спорта Республики Башкортостан: Уфа готова провести МЧМ-2027 вместо Канады

Министр спорта Республики Башкортостан: Уфа готова провести МЧМ-2027 вместо Канады
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Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов заявил о готовности Уфы принять молодёжный чемпионат мира по хоккею 2027 года.

«Уфа готова провести молодёжный чемпионат мира по хоккею вместо Канады. Кстати, и женский тоже. Потому что в 2021 году мы должны были этот турнир провести, нам уже это право передали. Но потом ковид подвинул планы, далее уже другие события. Мы готовы к этому тоже вернуться, нам такую задачу поставил глава республики. Как Россия, так и весь мир могут на нас в этом плане рассчитывать», — приводит слова Хабибова Odds.

Ранее правительство Канады уведомило ИИХФ, что не выдаст визы россиянам для участия в молодёжном чемпионате мира, а те, у кого уже есть канадские визы, не смогут сыграть даже в нейтральном статусе.

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