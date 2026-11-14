«Его слова только разожгли огонь политики». Кравчук — о высказываниях Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал слова канадского экс-хоккеиста Уэйна Гретцки, который поддержал премьер-министра Канады Марка Карни в отказе выдачи виз российским хоккеистам для участия в молодёжном чемпионате мира 2027 года.

— Как отреагировали на заявление премьер-министра Канады Карни об отказе в визах российским хоккеистам?

— Жёсткое заявление, которое имеет полное отношение к политике и никакое — к спорту. Жаль, что в последние годы одно вторгается в другое. Мы к этому уже привыкли.

Но до чемпионата мира остается ещё шесть недель. Есть время поменять свою позицию – и у политических властей, и у хоккейных.

— Удивились, когда Уэйн Гретцки поддержал решение Карни?

— Сейчас такое время, что ничему уже не удивляешься. Но заявление Уэйна, откровенно говоря, разочаровало. Гретцки олицетворяет хоккей Канады, поэтому его слова, к сожалению, только разожгли огонь политики.

— Как объяснить такой разворот Гретцки?

— Всё верно, именно разворот. Помнится, в 2022 году Уэйн косвенно поддержал хоккейную Россию – и тогда в Канаде ему прилично досталось, политика на нём оттопталась. Плюс пару лет назад Уэйн активно поддержал президента США Трампа, а сейчас отношения между Канадой и Штатами непростые. Возможно, это тоже стало фактором для последних заявлений, — цитирует Кравчука Russia-Hockey.