Гомоляко: у Канцерова есть всё, чтобы завоевать приз лучшему новичку сезона в НХЛ

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил игру российского форварда «Чикаго Блэкхоукс» Романа Канцерова и спрогнозировал, сможет ли он получить приз лучшему новичку НХЛ.

«Желаю Роме стать лучшим новичком сезона: у него есть всё для этого. «Чикаго» в перестройке, в команде доверяют молодым. Возвращение Бедарда помогло Роме заиграть ярче, а доверие тренера сыграло свою роль. Рома — фанатик хоккея, ответственный, работоспособный и честный человек. Его эмоции и самокопание при неудачах свойственны молодым игрокам. Такой старт Канцерова не удивляет. Это не предел, он будет прогрессировать. Надеюсь, он станет не только лучшим снайпером «Чикаго», но и получит приз лучшему новичку», — цитирует Гомоляко «Сила спорта».