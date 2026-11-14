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«Где-то недорабатываем, нужно покопаться в себе». Атанасов — об игре СКА

«Где-то недорабатываем, нужно покопаться в себе». Атанасов — об игре СКА
Комментарии

Нападающий СКА Василий Атанасов прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (1:4).

— После «Спартака» два матча подряд не удаётся забрать начало матча и включаться в игру с первых минут? С чем это может быть связано?
— Не знаю, может, где-то не дорабатываем. Нужно с первых смен вгрызаться в каждый эпизод и биться за каждый сантиметр площадки. Где-то недорабатываем — значит, нужно покопаться в себе и вытаскивать из себя всё.

— СКА не смог реализовать ни одно большинство, хотя попыток было достаточно. Почему сегодня возникли такие проблемы с реализацией?
— Не могу сказать, в чём проблема. Вроде моменты создавали, и хорошие эпизоды были. Где-то шайба просто не хотела заходить, где-то мы что-то делали не так. Сейчас будет собрание, тренеры подскажут, что нужно сделать иначе, и мы будем стараться изменить свою игру, — заявил Атанасов.

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