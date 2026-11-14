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Владимир Плющев рассказал, как ИИ может пригодиться в хоккее

Владимир Плющев рассказал, как ИИ может пригодиться в хоккее
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Бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев оценил, как искусственный интеллект может пригодиться в хоккее.

«ИИ может порекомендовать различные методики подготовки, давать научные обоснования тех или иных нагрузок. В этом плане такие технологии могут помочь, если ими будут заниматься и они будут направляться людьми, которые разбираются в спорте.

В самом судействе, возможно, на какие-то спорные моменты ИИ может реагировать. При этом человеческий фактор всё равно остаётся главным, потому что просчитать всю ситуацию невозможно. Например, один судья видит нарушение правил, а другой не видит не потому, что он не хочет видеть, а потому что находится в другой точке и просто-напросто закрыт игроками, не из-за предвзятости или неумения распознать момент.

ИИ может составлять рейтинг судей, для этого, наверное, нужна определённая программа. Но машина это машина, а человек оценивает работу судей по каким-то параметрам. ИИ может просчитывать ситуацию исходя из программы, которую ему закладывают. Но то, что является человеческим фактором, просчитать невозможно», — цитирует Плющева ТАСС.

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