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СКА впервые в КХЛ проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче с разницей в три шайбы

СКА впервые в КХЛ проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче с разницей в три шайбы
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СКА впервые в истории КХЛ проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче с разницей в три шайбы, сообщает пресс-служба армейского клуба. 13 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» СКА уступил минскому клубу со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Лимож, Тирни) – 12:23 (5x4)     1:1 Сапего (Недопёкин, Романов) – 17:37 (5x5)     1:2 Энас (Смит, Тирни) – 26:32 (5x5)     1:3 Липский (Хенкель, Лимож) – 55:43 (5x5)     1:4 Обе-Кюбель (Брук) – 59:12 (en)    

Отмечается, что если рассматривать встречи с командами из Минска во всех чемпионатах страны, то почти 60 лет назад – 28 января 1967 года – под открытым небом на стадионе имени Ленина (ныне «Петровский») при температуре -15°C СКА уступил «Торпедо» со счётом 0:4.

После поражения команда из Санкт-Петербурга опустилась на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА набрал 26 очков после 25 игр.

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