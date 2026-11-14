СКА впервые в КХЛ проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче с разницей в три шайбы

СКА впервые в истории КХЛ проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче с разницей в три шайбы, сообщает пресс-служба армейского клуба. 13 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» СКА уступил минскому клубу со счётом 1:4.

Отмечается, что если рассматривать встречи с командами из Минска во всех чемпионатах страны, то почти 60 лет назад – 28 января 1967 года – под открытым небом на стадионе имени Ленина (ныне «Петровский») при температуре -15°C СКА уступил «Торпедо» со счётом 0:4.

После поражения команда из Санкт-Петербурга опустилась на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА набрал 26 очков после 25 игр.