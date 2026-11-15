Результаты матчей НХЛ на 15 ноября 2026 года

В ночь на 15 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 15 ноября 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Сиэтл Кракен» — 5:1;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Виннипег Джетс» — 4:5 Б;

«Питтсбург Пингвинз» – «Оттава Сенаторз» — 1:4;

«Монреаль Канадиенс» – «Колорадо Эвеланш» 1:4;

«Бостон Брюинз» – «Миннесота Уайлд» — 2:6;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 0:1;

«Сент-Луис Блюз» – «Флорида Пантерз» — 1:4;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Детройт Ред Уингз» — 0:2;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:7;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Филадельфия Флайерз» — 3:4;

«Даллас Старз» – «Баффало Сэйбрз» — 2:0;

«Юта Маммот» – «Сан-Хосе Шаркс» — 5:6 Б;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Калгари Флэймз» — 2:3;

«Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:6.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 34 очками по