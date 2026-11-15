Форвард СКА Романов — о Разине: требования прекрасно понимаем, просто нам надо добавлять

Нападающий СКА Владислав Романов поделился впечатлениями от работы под руководством Андрея Разина.

– Нестабильность СКА может быть связана с тем, что ещё не все игроки поняли требования Андрея Разина?

– Я бы не сказал, что мы не понимаем. Мы не можем не понимать, мы профессионалы, мы всё прекрасно понимаем, просто нам надо добавлять. Нам всё рассказывают, всё показывают, всё наглядно. Мы просто должны выполнять и делать то, что нам говорят.

– Сильно ли отличается хоккей, который сейчас хочет поставить Андрей Разин, от того, что предлагал Игорь Ларионов?

– Скорее да, отличается. Атакующий стиль, есть свои моменты.

– Какие вообще впечатления от работы с Разиным?

– Всё отлично. С каждым разговаривают, каждому помогают, где-то указывают на ошибки, что надо исправить. Всё отлично, идёт хорошая работа. Нам всё нравится, – приводит слова Романова Sport24.