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Форвард СКА Романов — о Разине: требования прекрасно понимаем, просто нам надо добавлять

Форвард СКА Романов — о Разине: требования прекрасно понимаем, просто нам надо добавлять
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Нападающий СКА Владислав Романов поделился впечатлениями от работы под руководством Андрея Разина.

– Нестабильность СКА может быть связана с тем, что ещё не все игроки поняли требования Андрея Разина?
– Я бы не сказал, что мы не понимаем. Мы не можем не понимать, мы профессионалы, мы всё прекрасно понимаем, просто нам надо добавлять. Нам всё рассказывают, всё показывают, всё наглядно. Мы просто должны выполнять и делать то, что нам говорят.

– Сильно ли отличается хоккей, который сейчас хочет поставить Андрей Разин, от того, что предлагал Игорь Ларионов?
– Скорее да, отличается. Атакующий стиль, есть свои моменты.

– Какие вообще впечатления от работы с Разиным?
– Всё отлично. С каждым разговаривают, каждому помогают, где-то указывают на ошибки, что надо исправить. Всё отлично, идёт хорошая работа. Нам всё нравится, – приводит слова Романова Sport24.

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