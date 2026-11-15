«Часто слышу об этом». Генменеджер «Калгари» — о нежелании игроков ехать в Канаду

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Крэйг Конрой высказался о нежелании многих игроков НХЛ выступать за канадские клубы.

«Признаюсь, что мне часто приходится слышать от агентов, что тот или иной игрок не поедет в Канаду или конкретно в «Калгари». Мне хочется это изменить. Например, когда мы заполучили Джейкоба Миддлтона [в рамках обмена с «Миннесотой»], то нас не было в его стоп-листе из 15 команд. Думаю, что ситуация меняется, но нужно время.

Заранее никогда неизвестно, кто приедет, а кто нет. Но я думаю, что ситуация будет меняться», – приводит слова Конроя Sportskeeda.

На данный момент «Калгари» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 20 матчах.