Пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» Яри Курри высказался о шансах капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида набрать 200 очков в текущем сезоне НХЛ. На счету 29-летнего канадца сейчас 50 (11+39) очков в 21 матче.

«Нет ни одного довода против. Мне даже в голову ничего не приходит. Бывает, что он немного сбавляет обороты, но потом снова возвращается на свой уровень. Сезон длинный, впереди много матчей и постоянные переезды. Надеюсь, у него будет всё в порядке со здоровьем. Если он будет здоров и продолжит играть в том же духе, то сделает это, я уверен.

Мне кажется, сейчас он невероятно мотивирован. Он хочет побеждать и доказывает это в каждом матче. Он дважды проигрывал в финале Кубка Стэнли. Уступать в решающей серии – это больно. Но он сумел справиться с этим и вновь стремится к цели. Он был близок к победе, и это служит для него мощным стимулом», – приводит слова Курри сайт НХЛ.