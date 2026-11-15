«Анахайм» и Кенневилль ведут переговоры о новом контракте — Лебрюн

«Анахайм Дакс» и главный тренер команды Джоэль Кенневилль ведут переговоры о новом контракте. Об этом сообщил журналист Пьер Лебрюн в статье для The Athletic.

«В мае 2025 года Джоэль Кенневилль подписал с «Анахаймом» двухлетний контракт с зарплатой $ 5,25 млн в год. Все стороны – и сам тренер в первую очередь – хотели посмотреть, как пойдут дела после четырёхлетнего перерыва в работе на скамейке клуба НХЛ.

К тому же ему 68 лет, и вполне естественно желание оценить, как организм и психика справляются со стрессом, неизбежным для главного тренера в лиге. Насколько мне известно, и Кенневилль, и «Дакс» заинтересованы в продолжении сотрудничества. Чуть больше месяца назад стороны уже начали переговоры о продлении контракта.

Если не произойдёт ничего непредвиденного, рискну предположить, что в текущем сезоне соглашение будет продлено», – написал Лебрюн.

На данный момент «Анахайм» находится на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 20 матчах.