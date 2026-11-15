Расписание матчей НХЛ в ночь на 16 ноября 2026 года

В ночь на 16 ноября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 16 ноября 2026 года (время московское):

3:30. «Филадельфия Флайерз» — «Эдмонтон Ойлерз»;

4:00. «Даллас Старз» — «Флорида Пантерз»;

4:00. «Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз»;

5:00. «Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз»;

5:00. «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 34 очками после 22 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 34 очка в 21 матче.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.