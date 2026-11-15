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Американский форвард «Авангарда» Потуральски поделился мнением о русской кухне

Американский форвард «Авангарда» Потуральски поделился мнением о русской кухне
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Американский нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился мнением о русской кухне и рассказал, что очень привередлив в плане еды.

– Насколько тебе нравится классическая русская кухня и что ты пробовал вообще необычного из еды? И что ты любишь?
– Если так вспоминать, то, наверное, выделю холодец. Это было очень необычно. И закуска из хлеба, лука и рыбы. Селёдка? Да, по-моему, да, это была селёдка.

Конечно же, признаюсь, что я большой любитель сырников. Я их уже готовлю сам. Это очень вкусно. А что касается моих предпочтений в еде в целом, то я очень привередлив и в ресторанах в основном заказываю проверенные блюда. Предпочитаю стейк.

– Знаю, что ты не пьёшь даже воду в пластике, а только в стекле.
– Да, да, я очень, повторюсь, привередлив, поэтому слежу за своим питанием очень давно. Меня так с детства приучили, поэтому вода всегда чистая и именно из стекла, никакого пластика, – приводит слова Потуральски «Сила спорта».

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