Защитник «Сан-Хосе» Орлов назвал важной победу над «Ютой»

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов прокомментировал победу над «Ютой Маммот» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игрок отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

«Это очень важно. Мы снова оказались в роли догоняющих. Сейчас непростой период, но мы нашли способ победить – это хорошо для нас, хорошо для атмосферы в раздевалке. Думаю, при игре в равных составах мы сегодня смотрелись неплохо. Даже лучше, чем раньше, я бы сказал», – приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Сан-Хосе» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 22 играх.