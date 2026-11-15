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Защитник «Сан-Хосе» Орлов назвал важной победу над «Ютой»

Защитник «Сан-Хосе» Орлов назвал важной победу над «Ютой»
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Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов прокомментировал победу над «Ютой Маммот» (6:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игрок отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 ноября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 6
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джонс (Ямамото, Келлер) – 02:15     2:0 Сергачёв (Ямамото, Келлер) – 08:53 (pp)     2:1 Тоффоли (Орлов, Смит) – 11:35 (pp)     3:1 Джонс (Ли) – 12:40     3:2 Годетт (Тоффоли, Орлов) – 23:07 (pp)     3:3 Остапчук (Нурс) – 23:13     4:3 Макбэйн (Карконе) – 28:59     4:4 Полькамп (Селебрини, Орлов) – 45:23     4:5 Орлов (Граф, Марчмент) – 54:17     5:5 Хэйтон (Ямамото, Сергачёв) – 56:22     5:6 Марчмент – 65:00    

«Это очень важно. Мы снова оказались в роли догоняющих. Сейчас непростой период, но мы нашли способ победить – это хорошо для нас, хорошо для атмосферы в раздевалке. Думаю, при игре в равных составах мы сегодня смотрелись неплохо. Даже лучше, чем раньше, я бы сказал», – приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Сан-Хосе» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 22 играх.

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