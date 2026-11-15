Сегодня, 15 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный СКА примет челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «KHL Prime». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На данный момент СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 26 очками посл