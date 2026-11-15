Умер дедушка Артемия Панарина, из-за этого форвард пропустил игру с «Калгари»

Владимир Левин, дед российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования Артемию Панарину и членам его семьи в связи с уходом из жизни дедушки спортсмена.

Владимир Ильич с ранних лет играл в жизни Артемия важную роль: занимался его воспитанием, впервые поставил на коньки и ежедневно сопровождал на тренировки. Именно благодаря его заботе, поддержке и участию были заложены основы будущей хоккейной карьеры Артемия.

Из-за этой тяжёлой утраты Панарин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ в составе «Лос-Анджелес Кингз» с «Калгари Флэймз».

Коллектив Федерации хоккея России желает душевных сил близким Владимира Ильича в это непростое для семьи время», — говорится в сообщении ФХР в телеграм-канале.