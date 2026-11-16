Тренер «Вашингтона» высказался о требованиях к своим игрокам, упомянув Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о своих игроках после поражения команды со счётом 4:7 в регулярном чемпионате НХЛ.

«Молодым хоккеистам нужно учиться, проходить через определённые ситуации и извлекать из них уроки. Надеюсь, со временем они будут реже допускать подобные ошибки и станут немного лучше. Но, послушайте, это не происходит за одну ночь. Развитие в этой лиге требует времени.

Но таких игроков у нас всего четверо. А что насчёт остальных? Думаю, нужно добиться того, чтобы вся команда понимала, какие привычки помогают побеждать, и придерживалась их на постоянной основе.

Неважно, о ком идёт речь: о новичках, которые только пришли в нашу команду, о вернувшихся игроках, получивших новые роли, или о ком-то ещё. Это