Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко может пропустить ещё минимум неделю из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает журналистка Анна Дуа на своей странице в социальной сети Х.

При этом журналист Марк Мастерс в соцсети Х написал, что россиянин уже возобновил тренировки на льду. Хоккеист занимался индивидуально перед выходом остальных игроков на лёд.

Напомним, Марченко в конце октября досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:5). Во втором периоде 26‑летний форвард неудачно упал во время борьбы с соперником и, по данным СМИ, получил растяжение связки левого колена.

В 14 играх в текущем сезоне Кирилл набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности «-3».