Генменеджер «Торонто» — о Бобровском: доверять ему и давать шанс — это правильно и разумно

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка высказался о российском голкипере команды Сергее Бобровском. Чайка отметил, что давать шанс россиянину — это правильно и разумно.

«Мне нравится в Сергее то, что за свою карьеру он прошёл через всё. Это одна из причин, по которым мы подписали с ним контракт. Я знаю, что он человек, который сосредоточен на процессе. Если учитывать всё, чего он добился, доверять ему и давать ему шанс — это правильно и разумно», — приводит слова Чайки журналист Арун Шринивасан на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне 38-летний Бобровский провёл 13 матчей, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 3,47 и 88,1% отражённых бросков.