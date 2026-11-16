Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Франц Райндль прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении сборных России на международные соревнования и объяснил недопуск российской команды на предстоящий молодёжный чемпионат мира в Канаде.

«Мы должны были следовать решению CAS, это то, что мы обязаны делать. Но, с другой стороны, есть другие обстоятельства, которые мы должны принять во внимание, и поэтому мы не смогли.

Россия не сможет принять участие в турнире в Канаде. Мы должны принимать решения и двигаться вперёд, потому что у нас очень мало времени для реакции или действий, и это также влияет на наш турнир дивизиона I среди юниоров, который уже начинается в декабре.

Мы с нетерпением ждём отличного турнира в Канаде. Как мы знаем, это выдающееся событие, и именно этого мы и ждём», — приводит слова Райндля The Hockey News.

Глава ИИХФ подчеркнул, что