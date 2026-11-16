Защитник «Детройт Ред Уингз» и капитан сборной Германии Мориц Зайдер объяснил свои слова о возможном участии сборных России и Беларуси в чемпионате мира — 2027.

Отвечая на вопрос о возможности выступления этих команд на турнире, который пройдёт в Германии в мае 2027 года, он заявил: «Считаю, что нужно смотреть на ситуацию в целом и обсуждать её. В конце концов, мы хотим видеть на льду лучших игроков. Если команды России и Беларуси входят в их число, мы, как правило, этому рады. Если нет — в последние годы тоже всё было хорошо».

«Если мои слова прозвучали не так, как я хотел, или были истолкованы неверно, то я на 100% поддерживаю позицию Немецкого хоккейного союза и разделяю точку зрения, которую он озвучил. Как я сказал, чемпионат мира – это соревнование между сборными стран, в отличие от НХЛ, где мы все вместе выступаем за свой клуб, независимо от национальности.

Я не выступал автоматически за возвращение России на чемпионат мира. Я прекрасно понимаю, что чемпионат мира – это не просто турнир, в котором участвуют лучшие игроки той или иной страны, а