Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр объяснил, почему официально не сообщал о завершении карьеры. В минувшем сезоне 54-летний Ягр провёл шесть матчей за «Кладно» в чемпионате Чехии и набрал 1 (0+1) очко.

– Болельщики очень вас ценят и восхищаются вами. Они были бы рады увидеть ваше прощальное выступление, какой-нибудь особенный матч. Вы задумывались об этом?

– Честно говоря, я даже официально не объявлял о завершении карьеры. Я просто не из тех людей, кто любит делать подобные заявления. И хотя иногда могло показаться, что мне нравится рассказывать о своей жизни, на самом деле это совсем не так.

Я вполне могу просто тихо уйти, никому ничего не говоря. Знаю, многих журналистов удивило, что я не объявил об уходе. Но почему я должен это делать? На мой взгляд, я никому ничем не обязан – ни что-то говорить, ни делать какие-то официальные заявления. У меня совсем нет такого ощущения.

– А как насчёт прощального матча?

– Признаюсь: кое-какие мысли на этот счёт есть. Правда, не уверен, будет ли это вообще кому-то интересно. Но если такое и устраивать, то идеальным временем был бы август 2027 года. Годом позже в Праге пройдёт чемпионат мира, да и кто знает, смогу ли я сам ещё выйти на лёд к тому моменту.

Хотелось бы пригласить по-настоящему сильных игр