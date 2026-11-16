Форвард «Чикаго» Канцеров вошёл в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по версии сайта НХЛ

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Роман Канцеров вошёл в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В голосовании 15 авторов сайта НХЛ Канцеров получил одно первое место и в общей сложности набрал 14 очков.

Выше россиянина расположились канадский вратарь «Монреаль Канадиенс» Джейкоб Фаулер (68 очков, 12 первых мест), американский форвард «Бостон Брюинз» Джеймс Хэгенс (48 очков), американский нападающий «Вегас Голден Найтс» Тревор Коннелли (32) и канадский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвин Маккенна (28).

22-летний Канцеров в текущем сезоне провёл 20 матчей, в которых забросил девять шайб и сделал три результативные передачи.