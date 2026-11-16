Результаты матчей КХЛ на 16 ноября 2026 года

Сегодня, 16 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 16 ноября 2026 года:

«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 6:5;

«Локомотив» — ХК «Сочи» — 3:0;

ЦСКА — «Амур» — 1:2 Б.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 40 очками после 26 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 39 очков в 27 встречах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.