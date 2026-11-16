Результаты матчей ВХЛ на 16 ноября 2026 года

Сегодня, 16 ноября, состоялись два матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 16 ноября 2026 года:

«Торос» — «Ижсталь» — 6:1;

«Молот» — «Олимпия» — 4:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 40 очков в 24 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 36 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (36 очков в 26 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2027 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.