Экс-игрок «Вашингтона» Сами Лепистё считает, что его карьера в клубе не сложилась из-за российского нападающего Александра Овечкина.

«Жалею, что чаще не отдавал передачи [Овечкину]. Наверное, тогда я бы дольше задержался в «Вашингтоне». Помню свой последний матч в Каролине. Я играл в первом звене и получал довольно много игрового времени. Выходил в большинстве, не знаю, возможно, Майк Грин был травмирован или что-то в этом роде.

Мы выходили из своей зоны, и я отдал передачу Виктору Козлову. Потом мы отправились на скамейку, и Овечкин говорит мне: «Отдавай мне шайбу, пасуй мне». Я ответил: «Ладно, извини». В следующей смене он снова открылся с другой стороны, как и в предыдущем эпизоде, но я опять не стал ему пасовать. Вместо этого отдал шайбу Никласу Бекстрёму или кому-то ещё. В итоге я провёл не лучший матч, и после игры мне сказали: «Да, возвращаешься в «Херши».

На 100% уверен, что Овечкин отправил меня обратно в фарм-клуб, потому что после этого меня больше ни разу не вызывали в основную команду. После этого я больше не сыграл ни одного матча. И я подумал: «Ну всё, это конец. Я не отдавал передачи Овечкину — вот почему меня больше не поднимают в основную команду», — приводит слова Лепистё Russian Machine Never Breaks со ссылкой на подкаст Spitt