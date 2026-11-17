16 ноября в Ярославле на стадионе «Арена-2000» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Локомотив» принимал «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Лучшие фото матча «Локомотив» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Хоккеисты «Локомотива» забросили по одной шайбе в каждом из периодов, дважды реализовав большинство. Отличились нападающие Егор Сурин, Артур Каюмов и защитник Рушан Рафиков.

На 47-й минуте Артур Каюмов получил удар в голову от Дмитрия Овчинникова и, так как игра не была остановлена, сам решил разобраться с соперником. После просмотра эпизода удалены были оба игрока, ярославец – до конца матча.