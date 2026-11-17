Расписание матчей КХЛ на 17 ноября 2026 года

Сегодня, 17 ноября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должно состояться пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 17 ноября 2026 года (время московское):

15:30. «Сибирь» – «Трактор»;

17:00. «Автомобилист» – «Спартак»;

18:00. «Лада» – «Металлург» Мг;

19:00. «Нефтехимик» – «Динамо» Мн;

19:30. «Ак Барс» – «Динамо» М.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 40 очками после 26 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 39 очков в 27 встречах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.