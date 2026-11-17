Расписание матчей ВХЛ на 17 ноября 2026 года

Сегодня, 17 ноября, пройдут 11 матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 17 ноября 2026 года (время московское):

16:30. «Челмет» – ХК «Тамбов»;

16:30. «Южный Урал» – «Кристалл»;

16:30. «Горняк-УГМК» – «Буран»;

17:00. «Магнитка» – «Дизель»;

18:00. ЦСК ВВС – «Металлург» Нк;

18:30. «Звезда» – «Рубин»;

18:30. «Химик» – «Югра»;

18:30. «Барс» – «Сокол»;

19:00. «Динамо» СПб – «Зауралье»;

19:00. ХК «Калуга» – АКМ;

19:00. СКА-ВМФ – «Омские Крылья».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 40 очков в 24 матчах. Второе место занимает «Нефтяник» с 36 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (36 очков в 26 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.