Результаты матчей НХЛ на 17 ноября 2026 года

В ночь на 17 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 17 ноября 2026 года (время московское):

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс» — 3:1;

«Юта Маммот» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:3.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Эдмонтон Ойлерз» с 35 очками после 22 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 34 очка в 21 матче.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.