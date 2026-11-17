Расписание матчей МХЛ на 17 ноября 2026 года

Сегодня, 17 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 17 ноября 2026 года (время московское):

18:30. «Алмаз» – «Красная Машина Атлант»;

18:30. «Динамо-Шинник» – «Крылья Советов».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 30 очками после 20 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 30 очков после 20 матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.