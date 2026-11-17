CAS получил жалобу от ИИХФ на решение о допуске сборных России по хоккею

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил получение заявления от Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отводе двух арбитров, участвовавших в принятии решения о допуске российских сборных к международным турнирам.

«Сегодня CAS подтвердил получение заявления ИИХФ об отводе двух членов коллегии. Комиссия по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) оперативно рассмотрит заявление», — сообщили «РИА Новости Спорт» в пресс-службе CAS.

CAS 30 октября обязал ИИХФ допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/2027. Ранее сообщалось, что председатель коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре 2026 года участвовал в юридической конференции в Москве, а египтянин Исмаил Селим годом ранее посещал аналогичное мероприятие с участием российской юридической фирмы.