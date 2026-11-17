Пресс-служба «Авангарда» сообщила о смерти многолетнего диктора хоккейных матчей в Омске Надежды Демичевой.

«Ушла из жизни Надежда Демичева – «золотой голос» омского хоккея.

Под её объявления взрослели поколения болельщиков и игроков. Три с лишним десятилетия, тысячи матчей – неизменно яркое и певучее «Шайбу забросииил…», от которого мурашки бежали по коже и трибуны вскакивали в едином порыве. Свой голос она дарила не только «Авангарду», но и «Омским Ястребам» и «Омским Крыльям».

В последние месяцы Надежда Викторовна мужественно боролась с тяжёлой болезнью. Выражаем соболезнования родным и близким. Хоккейная семья помнит и никогда не забудет», — сказано в сообщении «Авангарда».