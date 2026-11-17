Расписание матчей НХЛ в ночь на 18 ноября 2026 года

В ночь на 18 ноября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 18 ноября 2026 года (время московское):

3:00. «Виннипег Джетс» – «Оттава Сенаторз»;

3:00. «Филадельфия Флайерз» – «Баффало Сэйбрз»;

3:00. «Нью-Йорк Айлендерс» – «Коламбус Блю Джекетс»;

3:00. «Бостон Брюинз» – «Лос-Анджелес Кингз»;

3:00. «Флорида Пантерз» – «Эдмонтон Ойлерз»;

3:30. «Чикаго Блэкхоукс» – «Торонто Мэйпл Лифс»;

3:30. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Вашингтон Кэпиталз»;

4:00. «Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз»;

4:00. «Сент-Луис Блюз» – «Анахайм Дакс»;

6:00. «Сан-Хосе Шаркс» – «Калгари Флэймз»;

6:00. «Вегас Голден Найтс» – «Даллас Старз».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Эдмонтон Ойлерз» с 35 очками после 22 игр. Первую строчку на Востоке занимает