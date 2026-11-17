Бывший помощник Игоря Ларионова в тренерском штабе СКА Вадим Епанчинцев высказался об игре армейского клуба во время его работы в текущем сезоне.

— Сейчас все атакуют штаб Андрея Разина, но было много критики и предыдущего штаба. Как лично вы оцениваете его работу?

— Изначально Игорь Николаевич Ларионов и мы, его помощники, шли, что называется, от состава, от его сильных качеств. Вряд ли правильно играть от обороны с командой, где большая группа атакующих игроков, причём в обеих линиях – нападения и защиты.

Исходя из этого, делали некоторый крен в сторону атаки. Игорь Николаевич как главный тренер и как профессор хоккея стремился уйти от шаблонов и, если хотите, от системы. Поощрялись риск, импровизация, зрелище.

Когда в первых 10 матчах чемпионата одержали восемь побед, был оптимизм. Все плюсы и минусы СКА видели в таблице – место в тройке Запада, много забитых голов, немало пропущенных. СКА в основном радовал болельщиков, а форварды Голдобин и Плотников возглавляли список лучших бомбардиров лиги. В плане психологии болезненным получилось поражение в принципиальном матче с ЦСКА – 5:6, когда по игре мы заслуживали большего. В итоге — серия из пяти поражений. И отставка.

— Решение высшего руководства клуба стало с