Черкас: понятно, что Разину нужны другие игроки в СКА, но где их взять?

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал слова главного тренера санкт-петербургского клуба Андрея Разина после поражения от «Трактора» (1:5). Ранее Разин заявил, что «конфетно-букетный период в СКА закончился», сейчас он будет заниматься формированием здорового коллектива.

«Разин в очень непростой ситуации, всё так легко. Понятно, что ему, может, нужны другие игроки, но где их взять? Надо работать с тем, что есть, создавать эту «химию», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

После 26 матчей СКА занимает девятое место в Западной конференции КХЛ с 26 очками. В следующей игре армейцы встретятся с «Нефтехимиком» 19 ноября.