Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о 13-матчевой серии без голов нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это уже возраст. Овечкин отдал хоккею многое, а это тяжелейший вид спорта. Это уже закономерность, что ему тяжело. Посмотрите, какие быстрые и молодые игроки появились, за которыми нужно успевать. У Овечкина сумасшедшая карьера, но ему уже сложно. Великий спортсмен, но годы берут своё.

Этот сезон не подпортит карьеру Овечкина. Он уже побил всевозможные рекорды. Может, Александр ещё наберёт свои очки, забьёт много голов. Впереди ещё есть матчи. Но тяжело конкурировать с более молодыми спортсменами на этом этапе», — приводит слова Щитова «Советский спорт».