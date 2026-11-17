«Всем спасибо, все свободны». Кузнецов опубликовал фото с повешенными на гвоздь коньками

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов в своём телеграм-канале опубликовал фото с повешенными на гвоздь коньками.

«Всем спасибо, все свободны», — подписал фотографию Кузнецов.

Фото: Личный архив Евгения Кузнецова

Напомним, в октябре 34-летний нападающий расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон. В текущем сезоне он провёл восемь матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. Ранее агент форварда Шуми Бабаев заявлял, что игрок готов продолжить карьеру и может вернуться в КХЛ в ближайшее время.

Кузнецов является воспитанником «Трактора». В КХЛ он также выступал за СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев».