«Какой закончил? Я скоро в новый клуб поеду играть». Евгений Кузнецов — о фото с коньками

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов объяснил свой пост в телеграм-канале, где опубликовал фото с повешенными на гвоздь коньками. Некоторые СМИ предположили, что форвард завершил карьеру.

«Да вы с ума сошли? Купил коньки новые, поставил их на формовку. «Всем спасибо» – за коньки и внимание. «Все свободны» – это на полчаса, пока они застывают. Какой закончил? Я скоро в новый клуб поеду играть», — написал Кузнецов.

Напомним, в октябре 34-летний нападающий расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон. В текущем сезоне он провёл восемь матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.