«Ак Барс» подписал контракт с 37-летним нападающим Евгением Дадоновым – соглашение рассчитано до 31 мая 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Дадонов провёл 12 сезонов в НХЛ, сыграл 696 матчей и набрал 384 (172+212) очка. В КХЛ за шесть сезонов нападающий набрал 300 (154+146) очков в 382 играх и дважды выиграл Кубок Гагарина. В НХЛ выступал за «Флориду Пантерз», «Оттаву Сенаторз», «Вегас Голден Найтс», «Монреаль Канадиенс», «Даллас Старз», «Нью-Джерси Дэвилз».

«Мы рады вернуть в КХЛ знакового хоккеиста такого уровня. Дадонов знает, как побеждать, хорошо знаком тренерскому штабу и подходит нам по личным качествам. С его приходом укрепляем группу лидеров и даём нашим молодым игрокам пример профессионализма.

Рассчитываем, что Евгений присоединится к команде в декабре, когда решим все организационные вопросы, связанные с переездом его семьи в Россию», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Дадонов — чемпион мира 2014 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.