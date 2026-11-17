Пресс-служба «Спартака» сообщила об уходе из жизни бывшего защитника московского клуба и сборной СССР Юрия Ляпкина.

«Сегодня днём, 17 ноября, пришла печальная новость: на 82-м году жизни не стало Юрия Евгеньевича Ляпкина – легендарного защитника московского «Спартака», воскресенского «Химика» и сборной СССР, участника Суперсерии 1972 года против Канады, чемпиона Олимпийских игр 1976 года, четырёхкратного чемпиона мира, а также чемпиона СССР 1976 года в качестве капитана московского «Спартака».

Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Евгеньевича Ляпкина.

Отечественный хоккей понёс большую утрату. Мы скорбим вместе с болельщиками «Спартака» и всем хоккейным миром. Вечная память Юрию Евгеньевичу Ляпкину! О дате и времени прощания с Юрием Евгеньевичем будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении «Спартака».