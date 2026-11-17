Международная федерация хоккея проводит расследование в связи с инцидентом, произошедшим с сайтом организации. На несколько минут на сайте появилось изображение с российскими хоккеистами с подписью: «Боитесь встретиться с Россией? Вы отправили в бан единственную команду, которую не можете победить», после чего сайт перестал работать.

«Мы решительно осуждаем эти действия и предпринимаем все необходимые шаги для расследования источника атаки и восстановления наших систем. Наши плат