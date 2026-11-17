Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил текущую игровую форму нападающего Ильи Сафонова, который вернулся в казанский клуб после начала сезона в АХЛ.

— Как себя чувствует Илья Сафонов, который только вернулся в «Ак Барс»?

— Мы знаем возможности Ильи, Илья знает наши требования. Он находился в игровом тонусе. Сейчас важно, чтобы он эти эмоции направил в правильное русло. Наша задача — создать ему эти условия.

— Почему Егор Соколов снова остался вне заявки на матч?

— Мы смотрим предыдущий матч, от этого отталкиваемся. Посчитали, что такой состав оптимале